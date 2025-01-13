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20:03, 13 января 2025Наука и техника

Обновление до Windows 11 упростили

Neowin: Microsoft упростила процесс обновления до Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ralf Liebhold / Shutterstock / Fotodom

Американская корпорация Microsoft упростила процесс обновления с операционной системы (ОС) Windows 10 до 11. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа заметили, что специалисты компании переписали страницу с рекомендациями для пользователей «Могу ли я обновиться до Windows 11?», заметно упростив инструкцию. Теперь в материале упоминается меньше технических подробностей. Инструкция предназначена для пользователей Windows 10 и более старых ОС.

По словам авторов издания, теперь для быстрого обновления до Windows 11 компьютер пользователя должен соответствовать двум требованиям — иметь Windows 10 и отвечать минимальным техническим требованиям. Инженеры корпорации упомянули, что процесс установки может отличаться для разных устройств. Также в редких случаях — например, при использовании узкоспециализированного софта — установка может быть невозможна.

Журналисты Neowin посчитали, что Microsoft переписала инструкцию, чтобы больше пользователей смогли подготовиться к прекращению бесплатной поддержки Windows 10, запланированной на октябрь 2025-го. «Люди, скорее всего, попадут на эту страницу, если будут искать информацию об обновлении в Google», — заметили авторы.

В середине декабря корпорация Microsoft официально разрешила установку Windows 11 на старые и несовместимые с операционной системой (ОС) компьютеры. В компании подчеркнули, что при установке ОС на старый ПК пользователь берет на себя полную ответственность за возможные последствия.

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