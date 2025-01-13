Обновление до Windows 11 упростили

Американская корпорация Microsoft упростила процесс обновления с операционной системы (ОС) Windows 10 до 11. На это обратило внимание издание Neowin.
Журналисты медиа заметили, что специалисты компании переписали страницу с рекомендациями для пользователей «Могу ли я обновиться до Windows 11?», заметно упростив инструкцию. Теперь в материале упоминается меньше технических подробностей. Инструкция предназначена для пользователей Windows 10 и более старых ОС.
По словам авторов издания, теперь для быстрого обновления до Windows 11 компьютер пользователя должен соответствовать двум требованиям — иметь Windows 10 и отвечать минимальным техническим требованиям. Инженеры корпорации упомянули, что процесс установки может отличаться для разных устройств. Также в редких случаях — например, при использовании узкоспециализированного софта — установка может быть невозможна.
Журналисты Neowin посчитали, что Microsoft переписала инструкцию, чтобы больше пользователей смогли подготовиться к прекращению бесплатной поддержки Windows 10, запланированной на октябрь 2025-го. «Люди, скорее всего, попадут на эту страницу, если будут искать информацию об обновлении в Google», — заметили авторы.
В середине декабря корпорация Microsoft официально разрешила установку Windows 11 на старые и несовместимые с операционной системой (ОС) компьютеры. В компании подчеркнули, что при установке ОС на старый ПК пользователь берет на себя полную ответственность за возможные последствия.