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05:01, 13 января 2025Из жизни

Кабан растерзал охотника

Кабан убил молодого мужчину в Малайзии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: NadineDa / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии молодой мужчина не выжил после нападения дикого кабана. Об этом сообщает Bernama.

24-летний представитель коренного народа оранг-асли Йохан Йок Бой отправился на охоту с друзьями. 9 января коло часа дня молодые люди зашли на территорию пальмовой плантации рядом с городом Сунгай-Коян, штат Панган. Там охотники столкнулись с диким кабаном. Бой метнул в него копье, но промахнулся. Тогда животное бросилось на него.

Мужчина успел забраться на пальму, но не удержался и упал. Кабан несколько раз ударил его клыками, сильно повредив левое бедро. Когда животное отступило, друзья Боя смогли доставить его в больницу.

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Врачи попытались спасти пострадавшего, однако кабан повредил бедренную артерию Боя. Медики не смогли оперативно остановить кровотечение. Около шести вечера сердце мужчины остановилось.

Ранее сообщалось, что житель Гонконга подрался с диким кабаном, который пытался украсть рюкзак его подруги. Зверю пришлось убежать в кусты ни с чем.

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