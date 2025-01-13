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02:48, 13 января 2025Мир

Кандидат в канцлеры Германии сделала заявление о Путине

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: Встреча Трампа и Путина станет хорошим знаком
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House / Flickr.com / Global Look Press

Возможная встреча президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила кандидат в канцлеры Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети X.

«Встреча между Трампом и Путиным была бы хорошим знаком для прекращения конфликта на Украине! Положите конец спирали эскалации!» — отметила она.

Также Вайдель указала, что АдГ с давних пор выступает за дипломатическое разрешение конфликта на Украине вместо поставок оружия Киеву.

Несколькими днями ранее во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде Дональд Трамп заявил, что готовится к переговорам с Владимиром Путиным. По его словам, стороны согласовывают условия. «Он хочет встретиться, и мы занимается организацией», — отметил республиканец.

В свою очередь, политолог Николай Топорнин высказал мнение, что подготовка встречи президента России с Дональдом Трампом займет как минимум три месяца. Как считает эксперт, темой переговоров станет не только украинский кризис, но и другие военные конфликты и международные вопросы.

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