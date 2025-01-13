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15:19, 13 января 2025Интернет и СМИ

Матвиенко прокомментировала атаки ВСУ на российских журналистов

Матвиенко: Атаки на российских журналистов говорят о страхе Киева перед правдой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российских журналистов. Ее слова передают «Известия».

Матвиенко заявила, что нападения украинской армии на представителей российской прессы говорят о страхе Киева перед правдой. По ее мнению, атаки ВСУ на журналистов свидетельствуют о том, что представители СМИ играют значимую роль в достижении целей специальной военной операции (СВО).

Матвиенко также поблагодарила военных корреспондентов и блогеров, работающих в зоне СВО. «Мы искренне признательны и благодарны тем, кто каждый день рискует здоровьем и жизнью, донося до общества реальную картину происходящего», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в охоте на российских журналистов. Дипломат добавила, что считает работу военных корреспондентов одной из самых опасных.

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