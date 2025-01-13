Захарова: Обличение террористической сущности для Киева страшнее потерь в бою

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в охоте на российских журналистов. Ее комментарий доступен на официальном сайте министерства.

Захарова выразила мнение, что журналисты ведут бои на информационных фронтах, тем самым «отстаивая правду и свои убеждения». Она отметила, что работу представителей СМИ можно назвать одной из самых опасных. «За ними ведет настоящую охоту преступный киевский режим, для которого обличение его террористической сущности страшнее чудовищных потерь на линии боевого соприкосновения», — высказалась представитель МИД.

По словам Захаровой, речь идет о военных корреспондентах, которые ежедневно рискуют жизнью, освещая происходящее на фронте, а также о журналистах, честно выполняющих свой долг.

Представитель МИД подчеркнула, что представители СМИ преодолевают выстроенные «коллективным Западом» цензурные заслоны и санкционные барьеры и продолжают успешно развиваться, в то время как международные организации, такие как ЮНЕСКО, ОБСЕ, УВКПЧ ООН, которые призваны обеспечивать защиту безопасности журналистов, отмалчиваются.

В декабре 2024 года Захарова, комментируя непринятие доклада ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов, заявила, что Запад, не выразив сочувствия из-за гибели российских журналистов, разоблачил сам себя. Официальный представитель МИД поблагодарила всех, кто направлял письма в ЮНЕСКО по поводу российских журналистов.

Ранее постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов сообщил, что доклад о безнаказанности преступлений против журналистов, совершенных в период с 2022 по 2023 год, впервые не одобрили, несмотря на давление стран Запада. Вместо этого его «приняли к сведению».