Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
4:3
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
4:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания — Примера|19-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:30 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
21:34, 13 января 2025Спорт

Международный союз биатлонистов оценил выход норвежских спортсменов с флагом Украины

В IBU заявили, что не видят проблем с демонстрацией флага Украины норвежцами
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Международный союз биатлонистов (IBU) оценил выход норвежских спортсменов с флагом Украины на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

В IBU заявили, что разрешают жесты солидарности и не видят проблем с демонстрацией флага. «То, как это было сделано норвежскими спортсменами, соответствует уставу и правилам», — отметили они.

Ранее норвежские биатлонисты — Стурла Холм Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бе — заняли призовые места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Расположившийся на шестом месте украинец Дмитрий Пидручный вышел на цветочную церемонию с флагом страны, а норвежцы сфотографировались с ним.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022-го по решению Международного союза биатлонистов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

      ВСУ атаковали химзавод в Брянской области

      Росавиация высказалась о рейсах между Россией и Китаем

      Секс-символ MMA без штанов приняла откровенную позу на фото

      Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства

      В российском регионе предупредили о ракетной опасности

      Украинские пограничники остановили уклонистов на границе с Венгрией

      Жителю Чехии увеличили тюремный срок за своевольное присоединение к ВСУ

      Страны НАТО и Украина нарастят совместное производство оружия

      Над Брянском ПВО уничтожила несколько целей на фоне ракетной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше