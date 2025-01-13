Международный союз биатлонистов оценил выход норвежских спортсменов с флагом Украины

В IBU заявили, что не видят проблем с демонстрацией флага Украины норвежцами

Международный союз биатлонистов (IBU) оценил выход норвежских спортсменов с флагом Украины на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

В IBU заявили, что разрешают жесты солидарности и не видят проблем с демонстрацией флага. «То, как это было сделано норвежскими спортсменами, соответствует уставу и правилам», — отметили они.

Ранее норвежские биатлонисты — Стурла Холм Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бе — заняли призовые места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Расположившийся на шестом месте украинец Дмитрий Пидручный вышел на цветочную церемонию с флагом страны, а норвежцы сфотографировались с ним.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022-го по решению Международного союза биатлонистов.