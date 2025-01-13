SpaceNews: Минобороны Нидерландов заключило контракт с компанией Maxar

Минобороны Нидерландов заключило контракт с американской компанией Maxar Intelligence на поставку спутниковых снимков. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Сумма сделки составляет 14,4 миллиона долларов. Срок действия соглашения — четыре года. Договор предоставляет нидерландской стороне доступ к возможностям Maxar по управлению спутниковыми задачами, архиву изображений и аналитике данных через сервис Geospatial Platform Pro.

В июле издание заметило, что Maxar Intelligence показала первые снимки с двух спутников нового поколения WorldView Legion, запущенных в мае с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, обладающие разрешением 30 сантиметров.

В мае 2022 года SpaceNews сообщило, что Управление военно-космической разведки США объявило о заключении с компаниями BlackSky, Maxar Technologies и Planet Labs десятилетних контрактов на предоставление коммерческих спутниковых изображений разведывательным, военным и федеральным гражданским агентствам США.