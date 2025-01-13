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10:32, 13 января 2025Экономика

Миру предсказали глобальную борьбу за природный газ

Bloomberg: Европа рискует спровоцировать глобальную борьбу за природный газ
Кирилл Луцюк

Фото: Karoly Arvai / Reuters

Европа может не добиться целевых показателей по запасам газа, что вызовет схватку за поставки этого энергоносителя, прежде чем ситуация выправится за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, пока у Европы достаточно запасов, чтобы пережить эту зиму. Однако поставки по российским трубопроводам через Украину прекратились, а значит, в 2025 году в ЕС определенно возникнет дефицит энергоносителей. Как заявил стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp. Франсиско Бланч, весь дополнительный объем СПГ, который поступит в этом году, пойдет на восполнение дефицита российского газа. Энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник полагает, что Европе для покрытия спроса потребуется импортировать дополнительно до десяти миллионов тонн СПГ в год. Это почти на десять процентов больше, чем в 2024 году.

Как следствие, Европе понадобятся те поставки СПГ, которые прежде шли в Азию. За этим последует резкий рост цен и острая конкуренция. В такой ситуации проигравшими окажутся развивающие страны Азии. Кроме того, последствия ощутят такие государства, как Бразилия, Аргентина и Египет.

Ранее сообщалось, что страны Европы приобретают рекордное количество российского СПГ. В 2024 году эти страны купили у РФ 17,8 миллиона тонн этого энергоносителя, что на два миллиона тонн больше, чем в 2023 году.

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