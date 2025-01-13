Миру предсказали глобальную борьбу за природный газ

Bloomberg: Европа рискует спровоцировать глобальную борьбу за природный газ

Европа может не добиться целевых показателей по запасам газа, что вызовет схватку за поставки этого энергоносителя, прежде чем ситуация выправится за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, пока у Европы достаточно запасов, чтобы пережить эту зиму. Однако поставки по российским трубопроводам через Украину прекратились, а значит, в 2025 году в ЕС определенно возникнет дефицит энергоносителей. Как заявил стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp. Франсиско Бланч, весь дополнительный объем СПГ, который поступит в этом году, пойдет на восполнение дефицита российского газа. Энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник полагает, что Европе для покрытия спроса потребуется импортировать дополнительно до десяти миллионов тонн СПГ в год. Это почти на десять процентов больше, чем в 2024 году.

Как следствие, Европе понадобятся те поставки СПГ, которые прежде шли в Азию. За этим последует резкий рост цен и острая конкуренция. В такой ситуации проигравшими окажутся развивающие страны Азии. Кроме того, последствия ощутят такие государства, как Бразилия, Аргентина и Египет.

Ранее сообщалось, что страны Европы приобретают рекордное количество российского СПГ. В 2024 году эти страны купили у РФ 17,8 миллиона тонн этого энергоносителя, что на два миллиона тонн больше, чем в 2023 году.