Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:51, 13 января 2025Россия

Мощный пожар в тульском военном госпитале сняли на видео

Опубликовано видео пожара в военном госпитале в Туле
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео мощного пожара в военном госпитале в Туле. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно языки пламени, вырывающиеся из окон третьего этажа здания. Также запечатлены сотрудники экстренных служб, прибывшие на место происшествия.

Ранее в правительстве Тульской области сообщили, что в качестве предварительной причины возгорания рассматривается неисправность электропроводки.

О пожаре в военном госпитале на улице Советской в Туле стало известно 13 января. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Из здания эвакуировали 57 человек. Пострадавших нет. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, для последующего размещения военных в других помещениях предоставлен транспорт.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров заявил о боях с ВСУ в Белгородской области

      В Черном море собрали основную часть мазута из танкера

      Обнаженное тело пропавшего туриста всплыло у пляжа в Таиланде

      Ситуацию в Приднестровье после прекращения поставок газа из России назвали критической

      В Японии произошло мощное землетрясение

      Мощный пожар в тульском военном госпитале сняли на видео

      Певица Нюша рассказала о выходе из созависимых отношений

      С «Крыльев Советов» потребовали 897 миллионов рублей долга

      Российская чиновница уволилась после скандала с фото в соцсетях

      Кадыров изменил пост о зачистке Белгородской области от ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше