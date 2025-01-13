Мощный пожар в тульском военном госпитале сняли на видео

Опубликовано видео пожара в военном госпитале в Туле

В сети появилось видео мощного пожара в военном госпитале в Туле. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно языки пламени, вырывающиеся из окон третьего этажа здания. Также запечатлены сотрудники экстренных служб, прибывшие на место происшествия.

Ранее в правительстве Тульской области сообщили, что в качестве предварительной причины возгорания рассматривается неисправность электропроводки.

О пожаре в военном госпитале на улице Советской в Туле стало известно 13 января. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Из здания эвакуировали 57 человек. Пострадавших нет. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, для последующего размещения военных в других помещениях предоставлен транспорт.