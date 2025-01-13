Москвичам пообещали аномальную погоду в начале недели

Вильфанд: в начале недели температура в Москве превысит норму на 2,5-3 градуса

Температура в начале предстоящей недели в Москве будет выше нормы на несколько градусов. Аномально теплые дни жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

По словам синоптика, в понедельник и вторник, 13 и 14 января, температура в городе превысит норму на 2,5-3 градуса. В дневные часы столбики термометров покажут минус один-три градуса, а ночью показатели опустятся до минус шести-восьми. В Подмосковье дневные значения составят до минус шести градусов, а ночные — до минус девяти.

Что касается осадков, то, по словам Вильфанда, в конце дня в понедельник и вторник ожидаются небольшие снегопады. «Во вторник он будет уже более заметным, примерно выпадет два-четыре миллиметра, не больше, но именно в виде снега. Это пример увеличения снежного покрова, который сейчас совсем маленький», — пояснил специалист. Он добавил, что сейчас высота снега в Москве на разных метеостанциях фиксируется в диапазоне одного-четырех сантиметров, а в Тушино — шести сантиметров.

Ранее в январе Роман Вильфанд также связал теплую зиму в России с редкой аномалией.