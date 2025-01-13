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00:31, 13 января 2025Из жизни

Мужчина получил через суд 640 тысяч рублей за порезы во время бритья

В Лондоне мужчина порезался бритвой и отсудил у производителя 640 тысяч рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Житель Лондона Ник Сильверторн, порезавшийся некачественной бритвой, выиграл суд против ее производителя. Ему удалось отсудить около 640 тысяч рублей, пишет издание New York Post.

Больше года назад Сильверторн купил бритву компании Wilkinson Sword, стоящую три доллара (около 300 рублей). Попытка воспользоваться ей закончилась порезами на обеих щеках, которые кровоточили 20 минут. «Я бреюсь на протяжении тридцати лет, и у меня никогда не было таких порезов», — утверждает он.

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Присмотревшись, Сильверторн понял, что одно из лезвий было частично отсоединено от конструкции. Именно оно и оставило порезы во время бритья. Мужчина сфотографировал полученные раны, сохранил бритву, упаковку и чек от покупки, после чего обратился в суд.

Тяжба, продолжавшаяся около года, закончилась его победой. Суд потребовал, чтобы Wilkinson Sword выплатил Сильверторну 6,2 тысячи долларов (640 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что мужчина из США отсудил 412 миллионов долларов у клиники мужского здоровья из-за последствий неправильного лечения. Пациенту неверно назначили уколы, после которых он стал импотентом.

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