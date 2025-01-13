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02:01, 13 января 2025Забота о себе

Мужчинам назвали оптимальное количество секса для здоровья сердца

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: TunedIn by Westend61 / Shutterstock / Fotodom  

Мужчинам для поддержания здоровья сердца нужно заниматься сексом дважды в неделю. Оптимальное количество половых контактов назвало издание Metro со ссылкой на экспертов.

По мнению ученых, в среднем мужчине необходимо заниматься сексом 103 раза в год, то есть примерно два раза в неделю. Однако даже один половой акт в неделю при условии регулярности благоприятно сказывается на здоровье, уточнил доктор Лоуренс Каннингем. «Во время секса увеличивается пульс и улучшается кровообращение, как на тренировках средней интенсивности. Также интимная близость помогает снять стресс, что важно для здоровья сердца», — объяснил он.

Помимо этого, как отметил Каннингем, сексуальная активность может способствовать эмоциональной привязанности к партнеру, снижению тревожности и общему улучшению самочувствия, что косвенно позитивно сказывается на здоровье сердца.

В то же время результаты последних исследований показали, что занятия сексом менее 12 раз в год или более раза в день могут навредить сердечно-сосудистой системе, поскольку высокий уровень аэробных нагрузок может свести на нет значительную пользу для здоровья, наблюдаемую при умеренных уровнях физической активности.

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Ранее уролог-андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Он заявил, что отсутствие секса в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоза мошонки, закупорки протоков, снижения либидо и импотенции.

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