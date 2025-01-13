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18:07, 13 января 2025Силовые структуры

Напавшему на российского полицейского американцу продлили арест

В Москве суд продлил арест американцу Татеру за нападение на полицейского
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мещанский суд Москвы / ТАСС

В Москве суд продлили арест американцу Джозефу Татеру за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Содержание под стражей продлили еще на месяц. Таким образом мужчина будет находиться под арестом уже шесть месяцев. Татер проходит обвиняемым по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Джозеф Татер был задержан в Москве в середине августа. Он устроил дебош в гостинице, когда его не смогли заселить в номер без миграционной карты. После этого в отделе МВД иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить.

Позднее выяснилось, что Татер приехал в Россию за политическим убежищем.

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