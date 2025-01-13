Белоруссия признала опасным российский «Орешек»

Госстандарт Белоруссии признал опасным российские продукты «Картошка» и «Орешек»

В белорусский реестр опасной продукции внесены российские кондитерские изделия «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой», произведенные, соответственно, челябинской кондитерской фабрикой «Колос» и пензенской компанией «Капитал» (торговая марка «Любимая лавка»). Соответствующее решение принял национальный Госстандарт.

Причиной для запрета и требования изъять продукцию из обращения стало несоответствие требованиям технических регламентов. В «Орешках» нашли недопустимый при изготовлении мучных кондитерских изделий и молокосодержащих продуктов бензоата натрия (Е211), а в «Картошке» был превышен уровень консерванта сорбиновая кислота (Е200).

Действие выданных документов об оценке соответствия прекращено.

До этого Белоруссия запретила ввоз в страну российской гречки от нескольких производителей. В декабре под санкции попала продукция алтайского ООО «Вега-инжиниринг», а в январе — быстроразваривающаяся гречка «Фермер» производства ООО «Дары полей».

В обоих случаях речь шла о недопустимых по нормативам сроках приготовления. По мнению белорусских специалистов, изготовители придали содержимому внешний вид и отдельные свойства, но его нельзя идентифицировать как продукт, за который оно выдается.