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14:43, 13 января 2025Экономика

В России ужесточат наказание за раскрытие схем ввоза товаров в обход санкций

ТАСС: Кабмин одобрил рост штрафов за раскрытие схемы ввоза санкционных товаров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение о повышении штрафов за разглашение коммерческой и налоговой тайны. Под нею, в том числе, подразумевается раскрытие схемы ввоза товаров, находящихся под санкциями, со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

В настоящее время наказание за такое нарушение составляет максимум 1,5 миллиона рублей, законопроект предусматривает увеличение штрафов до пяти миллионов рублей.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что за время действия параллельного импорта ввоз продукции в Россию по этой схеме сократился на миллиард долларов, до трех миллиардов.

Однако схемы поставок связаны не только с параллельным импортом, но и с платежами за товары, не попадающие под санкции, однако проводимые в обход запретов. На фоне отказов банков от взаимодействия с российскими контрагентами на этом рынке активно работают подставные компании и посредники, которых приходится менять после раскрытия.

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