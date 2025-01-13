Политолог заявил о планах новых властей ФРГ передать Украине еще больше оружия

Политолог Белов: новое правительство ФРГ передаст Киеву как можно больше оружия

После ухода действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца новое правительство Германии передаст Украине как можно больше оружия. Об этом РИА Новости сообщил Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

При этом фаворитом на выборах нового немецкого премьера считается не имеющий «значимого управленческого опыта» кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, отмечает политолог.

«В любом случае Мерц постарается передать Киеву как можно больше оружия. На это уйдет минимум год, но он добьется своего», — указал Белов.

Ранее депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен назвала наглостью слова бывшего посла Украины в Берлине и нового постпреда республики при ООН Андрея Мельника, признавшего снова увеличить военную помощь Киеву.