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14:03, 13 января 2025Мир

Польский генерал назвал главную проблему ВСУ

Польский генерал Скшипчак: ВСУ сталкиваются с острым дефицитом живой силы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с острым дефицитом живой силы. Об этом в эфире программы «Newsroom WP» сообщил генерал Войска польского в отставке, бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

«У украинцев нет солдат, и это главная проблема, с которой они столкнулись с июня прошлого года и с которой они не могут справиться. По моему мнению, это фундаментальное условие, которое заставит Украину стремиться к скорейшему прекращению огня», — сказал отставной военный.

По словам Скшипчака, успех ВСУ не будет зависеть от того, насколько добросовестно западные партнеры будут поставлять Киеву военную помощь. «Речь не идет о том, дадим ли мы им много танков и много боеприпасов», — резюмировал он.

Ранее было подсчитано, что в период с 1 января по 31 декабря 2024 года ВСУ выпустили по территории России более 7000 беспилотников.

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