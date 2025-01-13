Популярная певица снялась в нижнем белье среди снега

Популярная певица Анитта снялась в нижнем белье среди снега в Швейцарии

Популярная бразильская певица Анитта поделилась снимками в откровенном образе с отдыха в Швейцарии. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя исполнительница снялась в нижнем белье бренда Moschino черного цвета, позируя на шезлонге среди снега. Знаменитость также надела луноходы и шапку марки Prada. Свой наряд она дополнила несколькими ожерельями. «Никаких фильтров», — подписала Анитта пост, который набрал 667 тысяч лайков.

Ранее в январе Ольга Серябкина показала фигуру в откровенных нарядах. 39-летняя поп-исполнительница поделилась видео из гардеробной комнаты. Так, в начале ролика знаменитость продемонстрировала тело в боди черного цвета, оформленном глубоким декольте. Затем она сменила наряд, примерив облегающее платье с длинными рукавами и остроносые туфли.