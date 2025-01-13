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21:03, 13 января 2025Забота о себе

Раскрыты плюсы брака для мужского здоровья

Психотерапевт Хамидуллин заявил, что женатые мужчины лучше следят за здоровьем
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tom The Photographer / Unsplash

Брак благоприятно сказывается на здоровье обоих супругов, но на мужчинах чуть больше, заявил психотерапевт Рашид Хамидуллин. Плюсы официально оформленных отношений для мужского здоровья он раскрыл РИАМО.

Хамидуллин заверил, что женатые мужчины чаще ведут здоровый образ жизни благодаря заботе супруги и в общем лучше следят за здоровьем. Также мужчины в браке получают поддержку, которая положительно влияет на их психологическое состояние.

Женщины же, по мнению психотерапевта, меньше мужчин нуждаются в партнере, так как могут строить крепкую дружбу и получать эмоциональную поддержку вне романтических отношений. Более того, по его мнению, зачастую женщины чувствуют себя комфортнее в одиночестве, чем с партнером, так как загруженность домашними делами и отсутствие поддержки со стороны мужчины могут стать причиной стресса, портящего здоровье.

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Психотерапевт уточнил, что построить эмоционально крепкий брак без негативных последствий для здоровья обоих партнеров можно, если они будут совместно решать проблемы и обсуждать ожидания и чувства друг друга.

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук предупредил, что существует ряд продуктов, употребление которых негативно влияет на эмоциональное состояние человека. На первом месте в списке вредных для психики продуктов врач расположил алкоголь.

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