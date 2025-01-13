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14:28, 13 января 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасных причинах сильной слезоточивости

Офтальмолог Бабаева: Слезоточивость и светобоязнь указывают на инфекцию глаз
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Louis Galvez / Unsplash

Офтальмолог Аида Бабаева предупредила, что обильное слезоотделение в совокупности со светобоязнью указывают на инфекцию глаз. Об этой и других опасных причинах этого состояния она рассказала изданию Life.

Врач заявила, что сильная слезоточивость — обычное явление при длительном нахождении в неблагоприятных погодных условиях, при переохлаждении, насморке и ОРВИ. В этом случае проблему можно решить самостоятельно с помощью промывания глаз и закапывания препаратов искусственной слезы перед выходом на улицу.

Если же к этому симптому добавляются светобоязнь, резь и чувствительность глаз, Бабаева посоветовала как можно скорее обратиться за медицинской помощью. По ее словам, совокупность этих признаков может быть проявлением серьезной инфекции, например конъюнктивита различного происхождения, в том числе аллергического, или воспаления грибковой, бактериальной или вирусной природы. «В таких случаях конъюнктива становится воспаленной, и любые естественные раздражители вроде света и воздуха воспринимаются как чрезмерные. Чтобы остановить непроизвольный плач, лечить нужно само воспаление», — подчеркнула офтальмолог.

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