Россиянин установил сотрудничество с СБУ и хранил оружие для применения против России

Суд дал 17 лет колонии хабаровчанину за сотрудничество с СБУ и хранение оружия

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении 50-летнего жителя Хабаровского края, который установил сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ), а также приобрел и хранил оружие для дальнейшего применения против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Мужчину признали виновным по статьям о госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о приготовлении к незаконному изготовлению боеприпасов. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Как установил суд, осужденный на конфиденциальной основе сотрудничал с одной из спецслужб Украины и собирал для нее интересующую информацию. Кроме того, по заданию СБУ он приобрел и хранил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества для их последующего применения против России.

Ранее окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Сургута Сергея Лошакова, который вышел на связь с украинским представителем и финансировал Вооруженные силы Украины.