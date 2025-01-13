Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:56, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянин установил сотрудничество с СБУ и хранил оружие для применения против России

Суд дал 17 лет колонии хабаровчанину за сотрудничество с СБУ и хранение оружия
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении 50-летнего жителя Хабаровского края, который установил сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ), а также приобрел и хранил оружие для дальнейшего применения против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Мужчину признали виновным по статьям о госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о приготовлении к незаконному изготовлению боеприпасов. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Как установил суд, осужденный на конфиденциальной основе сотрудничал с одной из спецслужб Украины и собирал для нее интересующую информацию. Кроме того, по заданию СБУ он приобрел и хранил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества для их последующего применения против России.

Ранее окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Сургута Сергея Лошакова, который вышел на связь с украинским представителем и финансировал Вооруженные силы Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Банке России назвали идею заморозки вкладов абсурдной

      Центробанк оценил возможность гиперинфляции в России

      В России открыли школу с углубленным изучением алтайского языка

      Летевший в Сыктывкар самолет с пассажирами резко сменил курс и сел в другом месте

      Более половины опрошенных гренландцев захотели присоединиться к США

      Замеченный у Кремлевской стены на костылях боец СВО рассказал об одном желании

      В России создали комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе

      Екатерина Варнава опубликовала видео в нижнем белье

      Россиянам рассказали о последствиях корональной дыры на Солнце

      Тренер Махачева связал с расизмом снятие Нурмагомедова с рейса американской авиакомпании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше