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11:41, 13 января 2025Спорт

Российская теннисистка выгнала мать с трибун во время матча на Australian Open

Теннисистка Шнайдер выгнала мать с трибун во время матча на Australian Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала «Матч ТВ» о том, что выгнала с трибун мать во время матча первого круга Australian Open против итальянки Элизабетты Коччаретто.

По словам спортсменки, игра далась матери очень тяжело. «Я чувствую ее напряжение, из‑за чего я тоже начинаю нервничать еще больше», — заявила Шнайдер.

Россиянка добавила, что стартовать на турнире всегда сложно. «Новые корты, новые условия, новая атмосфера, нужно к ним привыкнуть. Считаю, что неплохо сыграла и довольна собой», — заявила Шнайдер.

Встреча Шнайдер с Коччаретто прошла в ночь на понедельник, 13 января. Россиянка одержала победу со счетом 7:6, 6:4. Во втором круге она сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.

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