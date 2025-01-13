Российским бойцам в зоне СВО передали антидроновый «Талисман»

Российским бойцам в зоне СВО передали подавитель видеосигнала БПЛА «Талисман»

Комплекс подавления видеосигнала беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Талисман» передали российским бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России» и Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

«Привезли дроны "Скворец" нового поколения с оптоволоконным каналом связи, надежные, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы, а также специально разработанный резидентом ЦБСТ по запросу бойцов комплекс "Талисман"», — сказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

По его словам, «Талисман» — это усовершенствованная версия подавителя видеосигнала «Зеркальце», которым оснащали российские беспилотники. Носимый антидроновый комплекс предназначен специально для бойцов штурмовых отрядов.

В декабре глава ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что российскими специалистами создан разведывательно-ударный комплекс с системой лазерного наведения. Изделие, состоящее из систем обнаружения, лазерного целеуказания и поражения, проходит боевую апробацию.