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08:13, 13 января 2025Россия

Самые популярные лекарства у россиян в 2024 году назвали

ЦРПТ: средства от насморка стали самыми популярными у россиян в 2024 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Самым популярным лекарством у россиян в 2024 году стали средства от насморка на основе ксилометазолина. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Отмечается, что всего подобных препаратов было продано на 24,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2023 годом объем продаж увеличился на 12,6 процента.

Второе и третье место по уровню спроса среди россиян стали обезболивающие и жаропонижающие таблетки на основе ибупрофена и препараты для лечения венозных заболеваний с гесперидином и диосмином. На их приобретение было потрачено 17,4 и 16,7 миллиарда рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что высоким спросом за рубежом пользуются российские дженерики, противовирусные средства, фитопрепараты и кардиологические лекарства.

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