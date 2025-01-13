Сбербанк разоблачил университет по подготовке мошенников в даркнете

Сбербанк разоблачил «университет» по подготовке хакеров и мошенников, работавший в даркнете и готовивший нападения на российские компании. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости.

«Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые "университеты". "Сбер" вскрыл работу одного такого учреждения», — рассказал Кузнецов.

По его словам, «университет» регулярно набирает «студентов», которые знакомятся с курсами и учебными материалами, а также сдают экзамены. На подготовку выделяется семь недель, после чего начинается обучение новых. Кузнецов отметил, что всего из заведения выпустились 10 тысяч человек.

Ранее Кузнецов предупредил об основных мошеннических схемах, которые будут использоваться в 2025 году. По его словам, существует риск более активного использования злоумышленниками искусственного интеллекта.