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23:39, 13 января 2025Мир

Совет Евросоюза одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»

В ЕС одобрили участие Швейцарии в военном Шенгене для быстрой переброски войск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Christoph Reichwein

Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», которая предусматривает быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах, пишет ТАСС.

«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте "военной мобильности" в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое решение позволит пригласить Швейцарию в проект, заявку на вступление в который страна подала в сентябре прошлого года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет адаптировать отношения со Швейцарией из-за ее присоединения к «военному Шенгену». «Военный Шенген» — популярное название программы «Военная мобильность», которая была запущена в 2014 году. Ее целью является упрощение перемещения войск внутри Европейского союза посредством снятия отдельных административных ограничений.

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