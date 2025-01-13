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06:25, 13 января 2025Россия

Стали известны подробности освобождения Даченского

Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского в ДНР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие группировки российских войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам заместителя командира роты лейтенанта Максима Перфильева, на территории Даченского были заминированные лесополосы и заградительные сооружения в виде путаных и колючих проволок.

Он подчеркнул, что сложность продвижения заключается в том, что из-за потепления и размытия дорог движение на технике стало практически невозможным, и идти нужно все время пешими группами по открытой местности.

Стрелок Владислав Шустров отметил, что заходили бойцы через лесополку пятью взводами. Через одну лесополку двигались три взвода, через другую — два. Затем солдаты проходили по очереди двойками либо тройками, чтобы не было скопления, и нас не увидели.

11 января Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

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