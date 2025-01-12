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12:10, 12 января 2025Россия

Российская армия освободила населенный пункт в Харьковской области

Группировка «Запад» ВС России освободила Калиново в Харьковской области
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Об этом в воскресенье, 12 января, журналистам сообщили в Минобороны.

По данным российского оборонного ведомства, Калиново удалось освободить в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад».

Кроме того, сообщается, что российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины и бригады теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Двуречная Харьковской области, а также в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики. Потери украинской стороны составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и другая техника.

Также Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселок Янтарное в Донецкой народной республике.

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