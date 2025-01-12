Армия России взяла под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Янтарное в ДНР

Российская армия взяла под контроль поселок Янтарное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, населенный пункт заняли подразделения Южной группировки войск. Кроме того, нанесено поражение семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одной бригаде украинской морской пехоты в районах Миньковки, Майского, Маркова, Веролюбовки, Федоровки, Улакл, Дачного, Звановки, Северска и Белогоровки ДНР.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности российской группировки до 250 военнослужащих, четыре боевые бронемашины «Козак» и четыре автомобиля. Также уничтожены два склада боеприпасов.

Ранее ведомство отчиталось, что за неделю с 4 по 10 января российские войска заняли три населенных пункта в зоне СВО. Бойцы группировки войск «Запад» установили контроль над селом Надия в ДНР, группировки «Юг» — над городом Курахово, а группировки «Центр» — над селом Даченское.