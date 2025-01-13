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18:47, 13 января 2025Ценности

Стилист Рогов назвал модный тренд 2025 года

Стилист Александр Рогов назвал рыцарскую эстетику трендом 2025 года
Екатерина Ештокина

Фото: FashionPPS / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стилист Александр Рогов назвал новый тренд 2025 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 165 тысяч подписчиков.

По словам модного эксперта, одним из самых ярких направлений текущего года станет рыцарская эстетика. Рогов обратил внимание на крупные украшения и аксессуары из металла, кольчугу, а также романтичные полупрозрачные платья и блузы.

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Помимо этого, в список актуальных изделий он внес предметы гардеробы из кожи и корсеты. Вдобавок стилист сообщил, что популярной станет имитация рыцарских лат.

Ранее в январе была названа самая модная у звезд обувь. Журналисты Page Six заметили, что Дженнифер Лопес, Николь Кидман и Кики Палмер полюбили популярные валенки бренда UGG.

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