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21:12, 13 января 2025Мир

Рютте рассказал о важном условии мирных переговоров по Украине

Рютте: переговоры по Украине должны затрагивать отношения с НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Мирные переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с НАТО, рассказал генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал не предвосхищать события и дождаться «конкретных событий». «Часть мирных переговоров должна затрагивать отношения Украины с НАТО», — указал генсек на важное для альянса условие.

Кроме того, он заявил, что в данный момент времени Украина неспособна вести переговоры с Россией.

Ранее в НАТО признали необходимость скорых переговоров по Украине из-за «неустойчивой ситуации». По данным Bloomberg, страны Европы начали обсуждать вопрос, чтобы продемонстрировать свою полезность на возможных переговорах вновь избранному президенту США Дональду Трампу.

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