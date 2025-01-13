Рютте рассказал о важном условии мирных переговоров по Украине

Рютте: переговоры по Украине должны затрагивать отношения с НАТО

Мирные переговоры по Украине должны затрагивать ее отношения с НАТО, рассказал генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал не предвосхищать события и дождаться «конкретных событий». «Часть мирных переговоров должна затрагивать отношения Украины с НАТО», — указал генсек на важное для альянса условие.

Кроме того, он заявил, что в данный момент времени Украина неспособна вести переговоры с Россией.

Ранее в НАТО признали необходимость скорых переговоров по Украине из-за «неустойчивой ситуации». По данным Bloomberg, страны Европы начали обсуждать вопрос, чтобы продемонстрировать свою полезность на возможных переговорах вновь избранному президенту США Дональду Трампу.