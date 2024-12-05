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10:52, 5 декабря 2024Мир

В НАТО признали необходимость скорых переговоров по Украине

Bloomberg: в НАТО признали необходимость скорых переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

В НАТО признали необходимость скорых переговоров по Украине из-за «неустойчивой ситуации». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, страны Европы начали обсуждать вопрос, чтобы продемонстрировать свою полезность на возможных переговорах вновь избранному президенту США Дональду Трампу.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Украина планирует объявить о готовности к переговорам с Россией. По словам источников американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Киев может пойти на заключение соглашения с Москвой при условии обеспечения «устойчивого мира», а не временного перемирия.

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