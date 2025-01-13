В Британии призвали отправить миротворцев на Украину

Экс-министры Шэппс и Уильямсон: Британия должна отправить миротворцев на Украину

Великобритания должна отправить военнослужащих в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом заявили бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон, пишет The Telegraph.

По словам Шэппса, это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина. Он добавил, что премьер-министр Кир Стармер за полгода после избрания так и не приехал в Киев. При это политик «нашел время объездить весь мир много раз», добавил экс-министр.

Уильямсон считает «крайне важным», чтобы в будящем безопасность Украины поддерживалась извне». Он отметил, что поддержка может идти от НАТО или таких страна, как Великобритания, «которые могут рассматриваться как надежные партнеры».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего грядущего визита в Киев предложит Украине ввод миротворческих сил после окончания вооруженного конфликта.