Премьер Британии предложит Украине ввод миротворческих сил

Bloomberg: Премьер Британии Стармер предложит Украине ввод миротворческих сил

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего грядущего визита в Киев предложит Украине ввод миротворческих сил после окончания вооруженного конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В ближайшие недели Кир Стармер отправится на Украину, чтобы обсудить возможность размещения там международных миротворческих сил после окончания конфликта. Это его первый [визит на Украину] с тех пор, как он стал премьер-министром Великобритании полгода назад», — отмечается в материале издания.

Кроме того, предполагается, что Великобритания и Франция могут сформировать совместные миротворческие силы, в случае если инициатива избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине достигнет успеха.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут встретиться и договориться о безопасности в Европе за 100 дней. Эксперт также подчеркнул, что именно безопасность европейского континента должна стать повесткой встречи, так как ее аспекты выходят за пределы вооруженного конфликта на Украине.