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16:57, 10 января 2025Мир

На Западе оценили вероятные сроки встречи Путина и Трампа

Меркурис: Путин и Трамп могут договориться о безопасности в Европе за 100 дней
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут встретиться и договориться о безопасности в Европе за 100 дней. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Американская сторона хочет продвинуться в этом вопросе очень быстро в течение первых 100 дней президентства Дональда Трампа, и, вероятно, любая встреча на высшем уровне между Путиным и Трампом будет в значительной степени сосредоточена на обсуждении этого вопроса», — рассказал военный аналитик.

Меркурис также подчеркнул, что именно безопасность европейского континента должна стать повесткой встречи, так как ее аспекты выходят за пределы вооруженного конфликта на Украине.

24 декабря прошлого года Меркурис заявлял, что Путин и Трамп могут встретиться в конце января, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. По его словам, саммит двух лидеров станет одним из главных приоритетов Трампа после его вступления в должность. Инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов состоится 20 января.

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