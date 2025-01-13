В Египте рассказали о возможном срыве сделки по Газе из-за Нетаньяху

Эксперт Фаттах: Нетаньяху может сорвать сделку по Газе в последний момент

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может сорвать сделку о прекращении огня в секторе Газа в самый последний момент, выдвинув новые условия. Об этом заявил политический обозреватель египетского Центра политических и стратегических исследований «Аль-Ахрам» Башир Абдель Фаттах, пишет ТАСС.

«Текущий раунд переговоров проходит несколько иначе и в более позитивном ключе, чем предыдущие, однако, как мне кажется, достижение соглашения противоречит истинным целям Нетаньяху», — отметил эксперт.

По мнению обозревателя, непосредственно перед заключением сделки израильский премьер может выдвинуть новые условия, которые палестинскому движению ХАМАС будет сложно выполнить, и обвинит другую сторону в том, что соглашение так и не было достигнуто.

При этом Фаттах отметил, что «в этот раз стороны действительно стремятся к тому, чтобы заключить сделку». Однако глава кабмина еврейского государства, уверен эксперт, «хочет вернуть заложников, не прекращая при этом военных действий».

Ранее американский профессор Джеффри Сакс высказал мнение, что Израиль и США являются главными провокаторами ситуации на Ближнем Востоке. По словам эксперта, Израиль продолжает атаковать Сирию, Ливан и сектор Газа и провоцирует Иран на противостояние.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Израиль является главным бенефициаром событий в Сирии. Он также выразил надежду, что Израиль когда-нибудь выйдет с сирийской территории.