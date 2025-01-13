В Госдуме предложили распределить доходы от нефти между россиянами

Депутат Глазкова предложила перечислять россиянам доходы от полезных ископаемых

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова предложила перечислять россиянам часть доходов от экспорта полезных ископаемых. Об инициативе указано в соответствующем законопроекте, который депутат внесла в нижнюю палату парламента.

Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет распределять доходы между гражданами. Согласно документу, организация начнет работать с 1 января 2026 года. Ежегодный вклад в его капитал составит минимум 15 процентов от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Выплаты будут производиться раз в три месяца, право на них будут иметь россияне с трудовым стажем более 15 лет.

По замыслу депутата, россияне откроют счета в банках, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Руководить фондом будет назначенный президентом РФ председатель правления. За работой Фонда будет следить наблюдательный совет. В качестве примера она привела штат Аляска, где уже порядка 50 лет перечисляют населению четверть доходов от продажи нефти.

В правительстве инициативу назвали избыточной: в качестве аргумента привели действующие принципы работы ФНБ, который является гарантом обеспечения пенсионных прав граждан. Если начать распределять средства фонда, он может быстро исчерпаться, что снизит возможности бюджета по оперативному реагированию на негативные внутренние и внешние факторы, указано в отзыве на законопроект.

По данным Минфина РФ, на 1 ноября 2024 года объем Фонда национального благосостояния составил 12,73 триллиона рублей. По информации ведомства, запасы в национальной «кубышке» составили 6,6 процента от прогнозируемого на 2024 год ВВП. За месяц объем ликвидных активов фонда увеличился на 192 миллиарда — до 5,447 триллиона рублей.

Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев пообещал, что средства ФНБ больше не будут расходовать на обеспечение дополнительных расходов бюджета страны. Источником финансирования таких расходов станут накопленные остатки федерального бюджета.