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13:34, 13 января 2025Экономика

В Кремле пообещали найти способ минимизировать последствия санкций США

Песков: Экспорт российских энергоносителей невозможно перерубить санкциями
Вячеслав Агапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сложившиеся маршруты экспорта российских энергоносителей невозможно «перерубить» санкциями. Найти способ минимизировать последствия новых ограничений со стороны США пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков, его цитирует «Коммерсантъ».

По словам представителя Кремля, Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоносителей

«В одном месте что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты, поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые впоследствии позволят минимизировать последствия санкций», — пояснил он.

В правительстве ждут, что американская сторона не прекратит «неконкурентными способами пытаться подрывать позицию» российских компаний. Однако такие шаги могут привести к дестабилизации международных энергетических рынков, предупредил Песков.

Минфин США объявил о резком ужесточении антироссийских санкций 10 января. Под блокирующие ограничения попали два нефтяных гиганта — «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть», а также ее нефтеперерабатывающие заводы «Московский» и «Омский» и зарубежные структуры в Таджикистане и Сербии. Кроме того, ограничения ввели против страховых компаний «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». Также под санкции попали около 100 судов, участвующих в перевозке российского сырья и порядка 30 нефтесервисных компаний.

По словам главы ведомства Джанет Йеллен, кардинальное изменение санкционной политики должно помочь снизить доходы России от продаж энергетических ресурсов иностранным покупателям. «Мы повышаем санкционные риски, связанные с торговлей российской нефтью, в том числе с ее транспортировкой», — резюмировала она.

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