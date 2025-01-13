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19:47, 13 января 2025Мир

В Пентагоне признали успехи России в конфликте на Украине

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: Россия достигла успехов в конфликте на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия «достигла некоторых дополнительных успехов» в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга, транслируемого на сайте американского оборонного ведомства.

«Что ж, как вам известно, что мы видим на поле боя, так это то, что Россия, как вы знаете, добилась некоторых дополнительных успехов, особенно на востоке», — рассказал официальный представитель Минобороны США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент Украина не способна вести переговоры с Россией об урегулировании вооруженного конфликта с позиции силы из-за растущих проблем у войск Киева. При этом он призвал страны-участницы Североатлантического альянса нарастить военную помощь Киеву.

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