В России захотели обязать использовать в рекламе образ многодетных семей

ЛДПР предложит обязать рекламодателей использовать образы многодетных семей

Депутаты Госдумы от ЛДПР в понедельник, 13 января, внесут в Госдуму законопроект, согласно которому рекламодатели будут обязаны использовать образ семьи с тремя и более детьми для формирования позитивного образа многодетной семьи. С документом ознакомилось РИА Новости.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 5 ФЗ "О рекламе", согласно которому в случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты отметили, что захотели внести изменения в закон о рекламе для формирования позитивного образа многодетной семьи. Подчеркивается, что ячейки общества с тремя и более детьми «должны стать нормой для России».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности — приоритетная общенациональная цель.

