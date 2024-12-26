Путин назвал приоритетную общенациональную цель

Путин назвал поддержку рождаемости приоритетной целью России

Улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности — приоритетная общенациональная цель. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя участников церемонии подведения итогов Года семьи «Год семьи. Продолжение: дороги в будущее — с любовью по пути».

Глава государства подчеркнул, что в 2024 году была проделана большая работа по укреплению высокого статуса и авторитета семьи в обществе. «Эту важную, востребованную работу по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям», — отметил Путин.

Он также добавил, что большая и дружная семья является мощным оплотом для страны и каждого человека отдельно. Именно в домашнем кругу формируются личность и мировоззрение ребенка, закладываются забота о ближнем и любовь к Отечеству, подчеркнул президент.

Ранее в Кремле рассказали о работе над демографией после завершения Года семьи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос семьи и демографии является одним из важнейших приоритетов в работе всех органов власти.