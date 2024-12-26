Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:30, 26 декабря 2024Россия

Путин назвал приоритетную общенациональную цель

Путин назвал поддержку рождаемости приоритетной целью России
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности — приоритетная общенациональная цель. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя участников церемонии подведения итогов Года семьи «Год семьи. Продолжение: дороги в будущее — с любовью по пути».

Глава государства подчеркнул, что в 2024 году была проделана большая работа по укреплению высокого статуса и авторитета семьи в обществе. «Эту важную, востребованную работу по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям», — отметил Путин.

Он также добавил, что большая и дружная семья является мощным оплотом для страны и каждого человека отдельно. Именно в домашнем кругу формируются личность и мировоззрение ребенка, закладываются забота о ближнем и любовь к Отечеству, подчеркнул президент.

Ранее в Кремле рассказали о работе над демографией после завершения Года семьи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос семьи и демографии является одним из важнейших приоритетов в работе всех органов власти.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Россиян предупредили о подорожании некоторых автомобилей

      Путин назвал приоритетную общенациональную цель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше