Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:46, 13 января 2025Силовые структуры

В российском регионе директора турагентства обвинили в обмане 400 туристов

СК расследовал дело главы турфирмы в Приморье, обманувшей 400 туристов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Следователи в Приморском крае расследовали уголовного дела в отношении директора турагентства «Скай Тревел» Анны Беляевой и двух ее пособниц, которые обвиняются в обмане 400 туристов. Об этом сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале.

Весной прошого года стало известно об аресте Беляевой. По данным следствия, с августа 2018 года по октябрь 2019 года руководитель заключала с гражданами договоры от имени турагентства на оказание услуг (в частности, покупку авиабилетов), но до сих пор обязательства не были выполнены. Отмечалось, что ущерб путешественникам превысил 29 миллионов рублей.

Беляевой вменили мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Три фигурантки дела признали свою вину, ущерб частично возмещен.

Ранее россиянина обвинили в обмане авиакомпании Utair на 300 тысяч рублей. Путешественник врал при оформлении авиабилетов для получения скидок по случаю дня рождения, за что теперь пойдет под суд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

      В Калифорнии увеличилось число жертв пожаров

      В Японии заявили о подготовке к встрече с Трампом

      Кабан растерзал охотника

      Один популярный миф о больших пенисах опровергли

      В США рассказали о новой фазе конфликта на Украине

      В российском регионе директора турагентства обвинили в обмане 400 туристов

      В Германии призвали возобновить поставки газа из России

      Минобороны Нидерландов заключило контракт с американской компанией Maxar

      В Британии призвали отправить миротворцев на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше