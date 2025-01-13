В российском регионе директора турагентства обвинили в обмане 400 туристов

СК расследовал дело главы турфирмы в Приморье, обманувшей 400 туристов

Следователи в Приморском крае расследовали уголовного дела в отношении директора турагентства «Скай Тревел» Анны Беляевой и двух ее пособниц, которые обвиняются в обмане 400 туристов. Об этом сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале.

Весной прошого года стало известно об аресте Беляевой. По данным следствия, с августа 2018 года по октябрь 2019 года руководитель заключала с гражданами договоры от имени турагентства на оказание услуг (в частности, покупку авиабилетов), но до сих пор обязательства не были выполнены. Отмечалось, что ущерб путешественникам превысил 29 миллионов рублей.

Беляевой вменили мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Три фигурантки дела признали свою вину, ущерб частично возмещен.

Ранее россиянина обвинили в обмане авиакомпании Utair на 300 тысяч рублей. Путешественник врал при оформлении авиабилетов для получения скидок по случаю дня рождения, за что теперь пойдет под суд.