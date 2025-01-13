В сети запустили тренд на отказ от бритья зоны бикини

Пользовательницы сети отказались от бритья зоны бикини и запустили тренд. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте юзерши с никнеймом @sujindah.

Так, Sujindah оценила отзыв на маркетплейсе Etsy, где покупательница показала фото с торчащими из-под трусов волосами. «Это нормально. Так и должно быть», — заявила автор ролика, который набрал 13,4 миллиона просмотров.

Многие зрительницы согласились с данным мнением, отметив, что не имеют ничего против растительности на лобке. «Я живу на Гавайях и часто хожу в подобном виде в бикини. (...) Моя жизнь не основывается на предпочтениях других людей», «Зона бикини с "меховой отделкой" — это мой зимний стиль», «Люди говорили мне, что у меня торчат волосы, а я отвечала: "А зачем вы смотрите?"», «В зоне бикини, на животе, на руках — все волосы прекрасны», «В прошлом году я отказалась от бритья, и парням все равно. Некоторым даже нравится», «Семь лет не брею там волосы. Это так освобождает», «Да здравствуют волосы на лобке!» — указали юзерши. При этом они также стали делиться подобными видео на тему бодипозитива.

В январе 2024 года возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро высказалась о волосах на теле словами «могу не брить месяцами».