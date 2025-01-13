Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:05, 13 января 2025Мир

В Турции заявили о поддержке США терроризма по всему мира

Aydınlık: США столкнулись с угрозой гражданской войны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соединенные Штаты поддерживали терроризм по всему миру, провоцировали хаос в разных странах. Сейчас Штаты сами бьются в конвульсиях, Америке грозит очередная гражданская война, пишет турецкая газета Aydınlık.

В статье указано, что причин и предпосылок такому развитию событий много. Особенно после штурма Капитолия. В частности, отказ Техаса от подчинения Вашингтону, разрыв в доходах граждан.

Авторы материала считают, что об этом говорят даже теракты, которые произошли в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Новом Орлеане. Некоторые специалисты связывают это с приходом победителя президентских выборов Дональда Трампа. Но, по мнению авторов статьи, дело не только в этом.

Те, кто совершают теракты — военные США, участники сомнительных операций. В том числе, и на Украине, отмечается в тексте.

Ранее Дональд Трамп выступил с мнением, что конфликт на Украине начался из-за некомпетентности администрации действующего президента Джо Байдена. Политик пояснил, что Россия приняла соответствующие решения, так как обнаружила некомпетентность сотрудников американской администрации.

В свою очередь, бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер заявил, что украинцы, прошедшие военную подготовку в США, могут создать риск для внутренней американской безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

      Юрист предупредил российских автомобилистов о недопустимости одной ленты в машине

      Российская семья вернулась на родину из Сирии

      США увеличили импорт комплектующих для самолетов из России

      Стали известны подробности освобождения Даченского

      Кот просидел на дереве в «Зарядье» три дня

      На Западе высказались об отмене визита будущего спецпосланника США по Украине в Киев

      В МИД России заявили о страхе ЕС перед решением Трампа по Украине

      Суд рассмотрит развод Ким и Бакальчука и раздел Wildberries

      В Турции заявили о поддержке США терроризма по всему мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше