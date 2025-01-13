В Турции заявили о поддержке США терроризма по всему мира

Aydınlık: США столкнулись с угрозой гражданской войны

Соединенные Штаты поддерживали терроризм по всему миру, провоцировали хаос в разных странах. Сейчас Штаты сами бьются в конвульсиях, Америке грозит очередная гражданская война, пишет турецкая газета Aydınlık.

В статье указано, что причин и предпосылок такому развитию событий много. Особенно после штурма Капитолия. В частности, отказ Техаса от подчинения Вашингтону, разрыв в доходах граждан.

Авторы материала считают, что об этом говорят даже теракты, которые произошли в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Новом Орлеане. Некоторые специалисты связывают это с приходом победителя президентских выборов Дональда Трампа. Но, по мнению авторов статьи, дело не только в этом.

Те, кто совершают теракты — военные США, участники сомнительных операций. В том числе, и на Украине, отмечается в тексте.

Ранее Дональд Трамп выступил с мнением, что конфликт на Украине начался из-за некомпетентности администрации действующего президента Джо Байдена. Политик пояснил, что Россия приняла соответствующие решения, так как обнаружила некомпетентность сотрудников американской администрации.

В свою очередь, бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер заявил, что украинцы, прошедшие военную подготовку в США, могут создать риск для внутренней американской безопасности.