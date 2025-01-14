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10:19, 14 января 2025Ценности

Анна Семенович снялась в купальнике с глубоким декольте

Анна Семенович снялась в купальнике с глубоким декольте на отдыхе в Дубае
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ann_semenovich

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,1 миллиона подписчиков.

44-летняя певица разместила кадры, на которых предстала в ярко-синем купальнике с глубоким декольте и на бретелях. Помимо этого, она распустила светлые волосы и надела солнцезащитные очки.

Известно, что знаменитость проводит отпуск в Дубае со своим возлюбленным, бизнесменом Денисом Шреером.

Ранее в январе Анна Семенович показала свой завтрак после праздников со словами «хватит жрать». Исполнительница заявила, что решила придерживаться здорового образа жизни (ЗОЖ) после периода застолий.

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