Анна Семенович показала свой завтрак после праздников со словами «хватит жрать»

Анна Семенович решила придерживаться ЗОЖ и показала завтрак из двух яиц

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала свой завтрак после праздников со словами «хватит жрать». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 2,1 миллиона подписчиков.

44-летняя певица заявила, что решила придерживаться здорового образа жизни (ЗОЖ) после периода застолий. Она изменила рацион питания, продемонстрировав фото с блюдом, на котором лежали два яйца в скорлупе.

«Все, хватит жрать, пора на ЗОЖ. Мой завтрак», — указала в подписи исполнительница.

В сентябре Анна Семенович также назвала главную проблему при похудении.