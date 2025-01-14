CAS оправдал объяснившую попадание допинга в организм сексом канадскую керлингистку

CAS оправдал объяснившую попадание допинга в организм сексом керлингистку Харрис

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес оправдательный вердикт в отношении канадской керлингистки Бриан Харрис, уличенной в применении допинга. Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации керлинга.

В январе прошлого года в пробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат лигандрол, который используется для роста мышечной массы. Ей грозила четырехлетняя дисквалификация.

В САS Харрис смогла доказать, что вещество попало в ее организм после секса с мужем, который принимал лигандрол. Таким образом, канадка избежала дисквалификации.

32-летняя Харрис дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира в составе женской сборной Канады. Она также является четырехкратной чемпионкой страны.