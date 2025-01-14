Десятки килограммов человеческих волос нашли в багаже прилетевшего в Москву иностранца

Около 50 килограммов человеческих волос нашли в багаже пассажира в Домодедово

Десятки килограммов человеческих волос обнаружили в багаже прилетевшего из ОАЭ в Россию иностранца. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Таможенники московского аэропорта Домодедово задержали 37-летнего пассажира рейса из Дубая во время прохождения «зеленого» коридора. В ходе досмотра сотрудники авиагавани нашли в чемодане мужчины 300 связок из человеческих волос весом около 50 килограммов.

Общая сумма товара оценивалась в 7 миллионов рублей. В разговоре с работниками таможни мужчина объяснил, что он парикмахер-стилист и возвращается с фестиваля индустрии красоты.

Пассажир заверил, что не был знаком с таможенными правилами. Кроме того, свой товар он оценил лишь в 300 тысяч рублей. В итоге нарушителя оштрафовали более чем на 3,3 миллиона рублей.

Ранее российская туристка вернулась на родину с популярного тайского острова Пхукет с головой крокодила в багаже. Новосибирские таможенники нашли высушенную часть рептилии с помощью рентгена, установленного в «зеленом» коридоре.

