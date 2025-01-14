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20:54, 14 января 2025Наука и техника

Египет решил адаптировать корейский «Гром» для береговой обороны

Египет адаптирует корейские САУ K9 Thunder для задач береговой обороны
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Republic of Korea Armed Forces / Wikimedia

Египет станет первым оператором корейской самоходной артиллерийской установки (САУ) K9 Thunder («Гром»), который адаптирует ее для задач береговой обороны. Об этом решении сообщает Army Recognition.

Компания Hanwha Aerospace подтвердила, что в рамках контракта Египту поставили 216 САУ K9A1 и 51 машину управления огнем K11. При этом машины управления специально модернизировали для интеграции с противокорабельными средствами.

«Ожидается, что эта система укрепит сеть береговой обороны Египта, предоставив мобильное и экономически эффективное решение для противодействия морским угрозам в стратегических водах», — говорится в публикации.

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Самоходная гаубица K9 несет орудие калибра 155 миллиметров. Дальность стрельбы при использовании снаряда Extended Range Full Bore (ERFB) составляет 40 километров.

Ранее в январе в «Ростехе» сообщили, что российская САУ «Малка» одним выстрелом заставляет противника замолчать. Установка использует снаряды весом 110 килограммов, которые позволяют разрушать бетонные укрепления, мосты и переправы.

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