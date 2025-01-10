Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:41, 10 января 2025Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о заставляющем помалкивать «стальном кулаке»

«Ростех»: Артустановка «Малка» одним выстрелом заставляет противника замолчать
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал Ростех

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Малка» одним выстрелом заставляет противника замолчать. Об этом «Ростех» рассказал в своем Telegram-канале.

В госкорпорации напомнили, что 203-миллиметровая САУ стреляет снарядом массой 110 килограммов, развивающим скорость около 1 километра в секунду. Мощности боеприпаса достаточно для разрушения бетонных укреплений, укрытий, мостов и переправ.

«Каждый снаряд разбрасывает массу осколков в значительном радиусе. Боевая работа таких "стальных кулаков" заставляет противника чувствовать себя по-настоящему плохо», — заявили в Ростехе.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

В ноябре индустриальный директор комплекса «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что вся мощь САУ «Мальва» раскрывается в режиме одновременного огневого налета.

В июле «Ростех» заявил, что мощности снарядов САУ «Малка» достаточно, чтобы повредить технику противника даже без прямого попадания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подросток с ножами и горючей жидкостью ворвался в курскую школу. Перед этим он оставил послание в учебном чате

      Нидерланды закупили для Украины снаряды на сумму более миллиарда евро

      Раскрыта правда о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

      Российским прокурорам поручили максимально погрузиться в новую цифровую эпоху

      Силовики задержали подозреваемых в похищении двух россиян

      В «Ростехе» рассказали о заставляющем помалкивать «стальном кулаке»

      В МИД Украины отреагировали на решение Трампа встретиться с Путиным

      Продюсер известного кулинарного шоу на Первом канале объяснил его закрытие

      В 2024 году Германию накрыло волной банкротств

      Россиянка матом отреагировала на плакат с невернувшимся бойцом СВО и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше